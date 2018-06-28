63 kaçak göçmenin yakalandığı operasyon böyle görüntülendi



- İzmir’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 63 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 26 Haziran 2018 tarihinde saat 01.55’de, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Azmak Koyunda bir grup düzensiz göçmen belirlendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, bahse konu bot hareket halinde tespit edilerek durduruldu. Bot içerisindeki 34 Orta Afrika, 13 Suriye, 7 Kongo, 3 Senegal, 2 Gabon, 2 Irak, 1 Angola, 1 Fildişi uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında 8 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemleri yapılmak üzere gerekli makamlara sevk edildi.

