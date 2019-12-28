63 düzensiz göçmen yakalandı - VAN

- Düzensiz göçmenlerin görüntüleri Van 'da 63 düzensiz göçmen yakalandıVAN (AA) - Van 'da yurda yasa dışı yollardan giren 63 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.Kamyonun kasasında 63 düzensiz göçmen yakalandı.Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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