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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
62 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

62 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

- Düzensiz göçmenlerin yakalanması Aydın 'da 62 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 62 düzensiz göçmen yakalandı.Davutlar açıklarında sahil güvenlik helikopteri tarafından bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, lastik botu durdurdu.Aralarında 25 çocuğun bulunduğu Afganistan uyruklu 62 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Akalan Yurt Dışı Sahil Güvenlik Helikopter 

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