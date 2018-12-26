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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
611 yıllık Süleyman Han Camii'nin minaresi yeniden inşa ediliyor

611 yıllık Süleyman Han Camii'nin minaresi yeniden inşa ediliyor

Yeniden inşa edilmeye başlanan 611 yıllık Süleyman Han Camisi Minaresi’nden detay

Saraylar Cep Telefonu 

-Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki arkeopark alanında yürütülen çalışmalardan detay
-Taş ustalarının çalışmalarından detay
-Tek tek sökülerek numaralandırılan taşlardan detay
-Hasankeyf’i ziyaret eden Taner Soysal isimli vatandaşın röportajı
-Çalışmaları izleyen vatandaşın cep telefonu ile selfi ve fotoğraf çekmesi
-Çalışma alanından genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Hasankeyf ilçesinde taşları tek tek sökülüp numaralandırılarak arkeopark alanına taşınan 611 yıllık Süleyman Han Camisinin minaresi yeniden inşa edilmeye başlandı. Ilısu Baraj Suları havzasından kalacak olan eserlerden taşıma süreci tamamlananlar arasında bulunan 36 metre yüksekliğindeki ve yaklaşık 611 yıllık olduğu belirtilen Süleyman Han Camisinin minaresinin yeniden inşa edilme sürecine başlandı. Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki tarihi eserlerin taşındığı arkeopark alanını gezen ve çalışmaları izleyen Taner Soysal isimli vatandaş, “Yıllardan beri eski Hasankeyf’e gidip geliyoruz ailemizle beraber. Kalesi, sarayları, zindanları, eski yapıtları, köprüleri huzur veren bir yerdi. 12 bin yıllık geçmişi var, tarihi var. Baraj yapılacak dendiği zaman içimizde bir burukluk hissettik. İlk başta eserlerin sular altında kalacağını duyduk. Sonrasında bir proje sundular Yeni Hasankeyf adında. Bütün eserleri taşımaya başladılar. Hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda da gördüğünüz gibi arkamızdaki camiyi taşıdılar. Daha önce Zeynel Bey Türbesi taşındı. Eserleri hiç bozulmadan ve zarar görmeden yeni yerine taşımışlar. Camiyi de sağlam bir şekilde getirdiler. Hatıra fotoğrafı çekmeye geldik arkadaşlarla. Çalışmaları yerinde buluyoruz” dedi.

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