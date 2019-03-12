Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
601 öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu, o anlar havadan görüntülendi Haberi

601 öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu, o anlar havadan görüntülendi Haberi

drone ile çeliken öğrencilerin görüntüsü

İşaret Dili Öğrenciler Ay Yıldız Irak İstiklal 

-istiklal marşını okumaları
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Ay yıldız olup İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular İSTANBUL

- Küçükçekmece'de İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 98’inci yıl dönümünde 601 öğrenci, ay ve yıldız figürü oluşturarak işaret diliyle İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Kursiyerlerin, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduğu o anlar havadan görüntülendi. Rekor Kırmayı Hedefliyorlar Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Bir İşaret Bir Dünya İşaret Dili Kursiyerlerinden oluşan 601 öğrenci, ay ve yıldız figürü oluşturarak işaret diliyle İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 601 öğrencinin büyük bir uyumla İstiklal Marşı’nı okuduğu o anlar havadan da görüntülendi. Görüntülerde 601 öğrencinin oluşturduğu ay yıldız figürü dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde 601 kursiyerin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuduğu o anlar hayran bıraktı. Kurs Eğitmeni Ruhan Aras, performanslarıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’ne özel hazırladık bu gösteriyi. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hem benim hem de öğrencilerim için heyecanlı bir süreçti. Böyle anlamlı bir işin başında olduğum için mutluyum” diye konuştu.
(HK-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı