Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
600 yükümlüye meslek edinme becerisi kazandırıldı - DİYARBAKIR

600 yükümlüye meslek edinme becerisi kazandırıldı - DİYARBAKIR

- 600 yükümlüye meslek edinme becerisi kazandırıldı - "Umuda El Verelim Projesi" - Kayapınar Kültür Merkezi Konferans Salonu - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin konuşması600 yükümlüye meslek edinme becerisi kazandırıldı - Diyarbakır Valiliğince gerçekleştirilen Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen SODES kapsamında hayata geçirilen "Umuda El Verelim Projesi" kapsamında 600 yükümlü meslek edinme becerisi kazandı - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre: - "Bu projeye çok yüksek katılım oldu ve yüksek başarı elde edildi. Bu çalışmada yükümlüler topluma geri döndüklerinde yaşadıkları travmaların minimuma inmesinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğince gerçekleştirilen Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen "Umuda El Verelim Projesi" kapsamında 600 yükümlüye meslek edinme becerisi kazandırıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen projeye cezaevinden çıktıktan sonra suça karışmış ve yasadışı madde kullanımı nedeniyle bağımlılık tedavisi gören 600 yükümlü dahil edildi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyelerde yükümlüler çeşitli müzik aleti çalmayı öğrenerek, spor faaliyetlerinde bulunarak, meslek edindirmeye yönelik kurslarda istihdama yönelik beceriler kazandı.Proje kapsamında çocuk ve genç yükümlülerin çeşitli etkinlik, gezilere katılımlarının sağlanmasıyla cezaevinden çıktıktan sonraki adaptasyon süreçlerini hızlandırmak, suç işleme ve madde kullanımına tekrar başlama riskleri ortadan kaldırıldı.Kayapınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda projenin kapanış programında konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, bir yıl süren projenin son derece başarıya ulaşacak şekilde sonuçlandığını söyledi.

Yargı olarak hep ceza veren ve cezaevine atan kurum olarak bilindiklerini aktaran Güre, şöyle konuştu:"Yapılan yargılama ve soruşturmaların en son aşaması olan yargısal faaliyete uğramış kişilerin topluma dönmeden son durakları olan denetimli serbestlik aşamasında toplumsal uyumu sağlamaya çalışmak, dezavantajlı dönemlerini ve travmalarını aza indirmek açısından yürütülen projede oldukça önemli sonuçlar alındı. Bu projeye çok yüksek katılım oldu ve yüksek başarı elde edildi. Bu çalışmada yükümlüler topluma geri döndüklerinde yaşadıkları travmaların minimuma inmesinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz."Konuşmanın ardından proje koordinatörü Emre Bilinmiş tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.Bağlama kursunda eğitim gören yükümlülerin müzik dinletisi ile devam eden program, kurslarda başarı elde eden yükümlülere sertifikaları verildi.
Program proje kapsamında yükümlülerin yapmış olduğu ebru sanatı tabloları ve el becerilerinin yer aldığı serginin açılması ve davetliler tarafından gezilmesiyle son buldu.Programa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan ve yükümlüler katıldı.

Bağımlılık Denetimli Serbestlik Müzik Aleti Koordinat Ebru Sanatı 

İlgili Foto Galeriler
İntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktıİntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktı
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı