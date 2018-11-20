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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
600 engelli sporcuya ulaşım desteği - KOCAELİ

600 engelli sporcuya ulaşım desteği - KOCAELİ

- Engelli sporculardan detaylar Kocaeli 'de 600 engelli sporcuya ulaşım desteği - Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Aşmak İçin Hareket" kampanyası kapsamında, 19'u milli 600 engelli sporcuya özel geliştirilen otobüslerle ulaşım hizmeti veriliyorKOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Aşmak İçin Hareket" kampanyası kapsamında, 19'u milli 600 engelli sporcuya özel tasarlanan otobüslerle ulaşım hizmeti veriliyor.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal projelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edildiği, spora ve sporcuya destek vermek amacıyla şehrin birçok noktasında spor tesislerinin kurulduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Aşmak İçin Hareket" kampanyası çerçevesinde 19'u milli, 600 engelli sporcuya özel olarak tasarlanan otobüslerle ulaşım hizmeti verildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:"Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mızca tahsis edilen 7 tekerlekli sandalye kapasiteli, özel tasarım otobüslerle Kocaeli 'deki 600 engelli sporcu, evlerinden alınarak, spor tesislerine ulaşımı sağlanıyor. Bedensel engelli, akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan sporcular, farklı ilçelerden sportif faaliyetlere katılıyor. Özel donanımlı araçlarla tekerlekli sandalye kullanan sporcular, hiçbir zorluk çekmeden antrenmanlarını yapabiliyor."Proje kapsamında sporcuların masa tenisi, tekvando, judo, atletizm, karate, jimnastik, bilek güreşi, halter, bocce ve boccia branşlarında sporcuların sportif faaliyetlerine devam ettiği bildirilen açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor çatısı altında çalışmalarını sürdüren 600 sporcudan bazılarının birçok branşta dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunduğu hatırlatıldı.Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen saha çalışmalarında, ulaşılan engelli bireylerin denge ve koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olunduğu belirtilen açıklamada, gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle engelli bireylerin hareket ederek, hareketsizlikten oluşan eklem rahatsızlıklarının önüne geçildiği, ayrıca kalp damar dolaşımını geliştirmek, obezitenin önüne geçmek gibi önemli faydaların sağlandığı aktarıldı.

Engelli Sporcu Hareketsizlik Özel Tasarım Bilek Güreşi Tekerlekli Sandalye 

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