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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
600 bin TL'lik 'Turuncu' listede yer alıyordu, öldürüldü

600 bin TL'lik 'Turuncu' listede yer alıyordu, öldürüldü

teröristin fotoğrafı

( TUNCELİ ) 600 bin TL'lik "Turuncu" listede yer alıyordu, öldürüldü - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristin birinin sözde Nazımiye gücü sorumlusu olduğu ve başına 600 bin Tl ödül konulduğu öğrenildi - Teröristin boynunda ve elinde ise haç işareti çıktı TUNCELİ

Çatışma Bild Teröristler Gori 


- Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin sözde Nazımiye gücü sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt olduğu ve aranan teröristler listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi.Teröristin boynunda ve elinde haç işaretinin çıktığı öğrenildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" 27.03.2018 Tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu turuncu listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK’lı teröristle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 4 adet kaleşnikof, 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.
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