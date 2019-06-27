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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
60 yıllık restoranın çatısı yandı - ANKARA

60 yıllık restoranın çatısı yandı - ANKARA

- Yangın söndürme çalışmaları60 yıllık restoranın çatısı yandı - Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındıANKARA (AA) - Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.Keçiören ilçesi Emrah Mahallesinde bulunan 60 yıllık restoranın çatısında yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.Restoran içerisinde bulunan mutfak tüplerinin dışarı çıkarılması olası bir patlamanın önüne geçti.Yangın maddi hasara yol açtı.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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