6 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

-Baba Tatarın görüntüsü

-Anne tatarın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

-Ufuk Tatar foto



( HATAY ) -- Arama kurtarma köpeği ve drone ile kaybolan Ufuk Tatar’ın araması devam ediyor HATAY



- Hatay’ın Hassa İlçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı jandarma ile AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Mustafa, Durdu Tatar çifti bugün sabah saatlerinde Kırıkhan İlçesinden, Hassa İlçesi Aroaklıkışağı Mahallesine akraba ziyaretine gitti. Çocukları Ufuk Tatar (6) dışarı oyun oynamaya çıktı. Bir süre sonra baba ve anne Tatar çocukları dışarıda göremeyince aramaya başladı.

Daha sonra da durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri arama kurtarma köpeği ve drone ile arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. AFAD ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. (CNK-

