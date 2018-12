6 yaşında ilk kez “Anne” diyen otizmli Remy, annesine tarifsiz bir yılbaşı hediyesi verdi İzle

-- Eğitimlerden görüntü

-- Anne Neslihan ile röp

-- Remy'nin anne demesi

-- Eğitmen Ebru Sıltağ ile röp



( KOCAELİ ) -- Otizmli çocuğunu yıllardır Fransa’da tedavi ettiremeyen anne çareyi Kocaeli’de buldu- 3 bin kilometreden geldiği Kocaeli’de oğlundan ilk kez “Anne” sözünü duyan Neslihan Beaufort:- “Pakete sığmayacak şekilde çok büyük bir hediye oldu” KOCAELİ



- Fransa’dan Kocaeli’ne gelen ve tedavi sonrası 6 yaşında ilk kez “Anne” diyen otizmli Remy Beaufort, annesini sevince boğdu. Oğlunun ilk sözlerini çekerek sosyal medyada paylaşan anne Neslihan Beaufort, “Benim için paketlere sığmayacak bir hediye oldu” dedi.

Fransa’nın Reims kentinde yaşayan Fransız Reynald ve Türk asıllı Neslihan Beaufort’un 6 yaşındaki otizmli çocukları Remy, ilk sözcükleri ile annesine tarifsiz bir yılbaşı hediyesi verdi. Fransa’da 2.5 yaşında otizm tanısı konulan ve hiç konuşamayan oğlunun tedavisi için yıllardır çare arayan anne Neslihan Beaufort, çareyi Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde buldu. Atla terapinin de aralarında olduğu yoğun bir eğitime alınan Remy, annesi Neslihan Beaufort’a “Anne” diye ilk kez seslenerek eşsiz bir yeni yıl hediyesi vermiş oldu. Fransa’da bulamadığı tedaviyi Kocaeli’de buldu Yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederek Fransa’dan Başiskele’ye oğlu Remy ile gelen anne Neslihan Beaufort, 15 günlüğüne Kocaeli’ne yerleşti. Eğitimlerinin son günlerinde daha önce hiç konuşamayan oğlunun kendisine “Anne” diye seslenmesi sonrası tarifsiz bir mutluluk yaşayan Neslihan Beaufort, o anları sosyal medyada paylaştı. Tarifsiz bir yılbaşı hediyesi aldığını ifade eden Neslihan Beaufort, “Pakete sığmayacak şekilde çok büyük bir hediye oldu” dedi.

“Türkiye’deki özel eğitim sisteminin daha kaliteli olduğunu keşfettim” Oğlu Remy’ye 2.5 yaşındayken ağır otizm teşhisi konulduğunu söyleyen anne Neslihan Beaufort, “Bu teşhisten sonra hemen eğitime başlanıldı. Biz Fransa’da yaşıyoruz. Ama orada eğitim sistemi bu konu açısından yeterli değil. Türkiye’deki özel eğitim sisteminin daha yoğun ve kaliteli olduğunu keşfettim. Bu merkezi de internetten buldum. Burada atların, çeşitli hayvanların olması beni etkiledi. Hemen irtibata geçtim, gerekli her türlü yardımı sağladılar. Hemen burada 2 haftalık yoğun eğitim almaya başladık” dedi.

6 yaşında ilk defa ‘Anne’ dedi Eğitimlerin son günlerinde yıllardır süren fedakarlıkların sonucunu aldığını anlatan anne Neslihan Beaufort, “Son haftamız bitmek üzereyken eğitimin meyvelerini almaya başladık. Remy ilk defa, ‘Anne’ dedi.

Her anne deyişime onunda tekrarlaması bir umut ışığı oldu. Anne dedikten sonra başka kelimelerin de geleceğine inanıyorum. Oğlum zaten akıllı bir çocuk. Onun için bütün fedakarlıkların ve zahmetlerin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Böyle bir gelişmeyi umut ediyorduk. Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum. Yapacak çok işimiz var. Ama tünelin sonunu görmeye başladık. Bu sefer her anne deyişimde onun da ‘Anne’ demesi daha olumlu bir gelişme olduğunu gösteriyor. Çok büyük bir mutluluk duydum” diye konuştu.

“Pakete sığmayacak şekilde çok büyük bir hediye oldu” 6 yaşındaki oğlunun ilk kez “Anne” demesinin tarifsiz olduğunu anlatan Neslihan Beaufor, “İyi ki gelmişiz. Arif edilmez bir mutluluk, zafer. Artık umudumuz kalmamıştı, hiç konuşmayacak zannediyordum. Konuşması için çok araştırma yaptım. Bu şekilde bir tepki görmem, yaptığımız çalışmaların olumlu yönde olduğunu görmem çok büyük bir rahatlatma oldu. İyi, doğru bir yolda olduğumuzu hissediyorum. Pakete sığmayacak şekilde çok büyük bir hediye oldu. Bunları ile babası ile paylaştım. O da çok mutlu oldu. ‘Anne bak ben artık başardım’ der gibi bana bakıyor. ‘Anne’ derken gülümsüyor ve kahkaha atarcasına yoğun bir şekilde söylüyor. Bunu bir robot olarak değil, içten söylüyor” şeklinde konuştu.

“Bir annenin sevgisine ortak olmak bizim için motive vericiydi” Remy’nin eğitimleri hakkında bilgi veren Çocuk Gelişim Uzmanı Ebru Sıltağ ise, “Aile bize internet üzerinden Fransa’dan ulaştı. İlk otizm şüphesi ile bize geldiler. Konuşma ve davranış problemleri mevcuttu. Kısa sürede yoğun bir eğitimle ilk kelime çıktımızı aldık. İlk kelime çıkımız, ‘Anne’ oldu. Her annenin sabırsızlıkla beklediğimiz bir durumdur. Bir annenin sevgisine ortak olmak bizim için motive vericiydi. Aynı mutluluğu bizlerde paylaştık onlarla. Eğitimlerimiz hala devam ediyor. Konuşma problemlerimiz tam olarak çözülmüş durumda değil. Yoğun eğitimle devam edildiğinde diğer problemlerin de aşılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. (GY