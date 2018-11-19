- 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali sona erdi İzle

-Kortej geçişinden görüntü

-Narenciye ile yapılan figürlerden görüntü

-Sahildeki narenciye figürleri

-Yerli ve yabancı grupların dans gösterilerinden görüntü



( MERSİN )- Karnaval havasında geçen festivalde, 70 ton narenciye ile süslenen figürler, sahil şeridinde renkli görüntüler oluşturdu MERSİN



- Bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, iki gün süren coşku dolu etkinliklerin ardından sona erdi. Karnaval havasında geçen festivale Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. 4 yıl aradan sonra bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne, 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısı katıldı.

2 bin 500 kişilik dev kortej ve narenciye temalı figürlerle renkli görüntülere sahne olan festivalde, yabancı konuklar ve binlerce Mersinli iki gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı. Mersin Ticaret Borsası koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve Mezitli Sahili Side Harabelerindeki açılış konuşmaları ile başlayan 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı dans toplulukları ve 55 yerli grubun görkemli gösterileri yer aldı. Oldukça renkli ve keyifli anların yaşandığı festivalde vatandaşlar, Galatasaray Meydanı, Kızkalesi ve Side Sütunları'ndaki etkinliklerde çalan müzik eşliğinde eğlendiler. Adnan Menderes Bulvarı turuncu, sarı ve yeşil renklere bürünürken, 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler üç yüz bini aşkın Mersinli tarafından ilgi ile takip edildi. Türkiye’de meyve ile süsleme yapılan ilk festival olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nde, 'Narenciye Mersindir. Narenciyeye sahip çıkmak, Mersin’e sahip çıkmaktır' sloganı ile narenciyenin tanıtımı ve Mersin için önemine dikkat çekildi. 70 bin kilo narenciyenin süsleme aracı olarak kullanıldığı festival, yüzbinlerce Mersinliye iki gün süren eğlence dolu bir şenlik ortamı sunarken, festival için Mersin’e gelen yabancı ülkelerin gösteri grupları da sahne alarak kendi ülkelerine özgü danslar ve çeşitli gösterilerle renk kattı. Festivalde kortej ve gösterilerin yanında ayrıca Narenciyeli Lezzetler Sergisi ve gastro şovlar, yelken yarışları, flyboard gösterileri, halkoyunları, mini konserler, defileler, dans gösterileri ve çeşitli mizansenler yer aldı. Festivalde ayrıca Mersin’e özgü ürünler ve Mersin’in narenciye dışındaki değerlerinin tanıtımı için de 150 stant kuruldu. Çeşitli kurum ve kuruluşların Mersin’e özgü değerleri sergilediği stantlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara 5 bin Türk bayrağı, binlerce limon fidesi, magnetler, anahtarlık ve üç boyutlu Mersin kartpostalları, Mersin’e özgü kitaplar ve yayınlar ile tanıtım broşürleri dağıtıldı. (HSK-

