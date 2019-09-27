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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
6. Uluslararası Deprem Sempozyumu sona erdi - KOCAELİ Haberi

6. Uluslararası Deprem Sempozyumu sona erdi - KOCAELİ Haberi

- Sempozyumdan detay görüntüler - Prof. Dr. Fadime Sertçelik ile röportaj6. Uluslararası Deprem Sempozyumu sona erdi - Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde, " Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenen organizasyona 9 ülkeden 300 akademisyen katıldı - Prof. Dr. Fadime Sertçelik: - "(İstanbul'daki deprem) İlk olarak hayretle baktık etrafımıza ve daha sonra bilim insanları gereğini yapmak için harekete geçti. Bu sempozyum unutulmayacaktır. Bizler için de farklı bir deneyim oldu"KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ) ev sahipliğinde, " Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu (IESKO2019) sona erdi.KOÜ9 ülkeden 300 akademisyenin katıldığıKOÜ Mühendislik Fakültesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, sempozyumun son gününde yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde dün meydana gelen ve Kocaeli 'de de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk olarak hayretle baktık etrafımıza ve daha sonra bilim insanları gereğini yapmak için harekete geçti. Bu sempozyum unutulmayacaktır. Bizler için de farklı bir deneyim oldu." dedi.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlanan sunum, panel ve sergilerin sempozyum kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Programı tasarlarken sunumlarla ilgili incelemeler yaptıklarını ifade eden Sertçelik, sempozyumun önemini dün panel sırasında Kocaeli 'de hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki depremin de ortaya koyduğunu kaydetti.
Sertçelik, paneldeki depremde sarsıntının bitmesini beklediklerini daha sonra analizler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, gece boyunca çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.Verileri sürekli kontrol ettiklerini anlatan Sertçelik, "Maalesef Türkiye'de sosyal medyadaki bilgi kirliliğiyle baş etmek için elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştık. Sempozyum, olası Marmara Depremi'nde 20 yıldır ne kadar hazırlık yaptık, neredeyiz, ne eksik ve ne kadar daha yolumuz var. Bunları tartışırken aslında Marmara'daki bir deprem için yapmamız gereken çok şey olduğu da ortaya kondu. Kocaeli olarak hazırlık yapmalıyız. Kocaeli 'ye olası bir Marmara Depremi'nde üzerine çok fazla sorumluluk düşüyor." diye konuştu.
- "Bizler için de farklı bir deneyim oldu"Sempozyumdaki bir panel anında deprem meydana geldiğini aktararak, "Şu ana kadar deprem konuşulurken depremin yaşanıldığı bir sempozyum kayıtlarda yok. Belki sempozyum olmuştur ama depremi konuşurken depremin odağında deprem yaşamak bizlere nasip oldu. Olan deprem büyük bir deprem değil ama olası bir Marmara Depremi'nin beklendiği zamanlarda sempozyumu düzenliyor olmak ve onu yaşamak herkese nasip olmaz. İlk olarak hayretle baktık etrafımıza ve daha sonra bilim insanları gereğini yapmak için harekete geçti. Bu sempozyum unutulmayacaktır. Bizler için de farklı bir deneyim oldu." ifadesini kullandı.

Sosyal Medya Deprem Muhabir Harekete Geç Trol 

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