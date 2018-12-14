6 tonluk iş makinesini çaldılar

-Ali Kemik'in şaşkın olduklarını belirten röportaj. (Sarı Montlu)

-İş Makinesi operatörü Erkan Süder ile röp



( MERSİN )- Mersin'de taşlık arazileri tarlaya dönüştürmede kullanılan 6 tonluk iş makinesi çalındı MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde taşlık arazileri tarlaya dönüştürmede kullanılan 6 tonluk iş makinesi çalındı. Hem iş makinesi sahibi hem de vatandaşlar yaşanan emsalsiz olayın şaşkınlığını yaşıyor. İş makinesi operatörü Erkan Süder büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Ben 6 tonluk iş makinesinin operatörüyüm. Makinemiz Hacıalanı Yaylası'nda 3 aralık günü akşam saatlerine kadar çalıştık. Makinemizi kitledik. Ayın 7'sinde gittiğimizde makinemizi yerinde olmadığını gördük. Arakadaşlarımıza danıştık, nasıl buluruz ne yaparız diye. Makinemiz bulunduğu yerden yürütülerek gelmiş , bir kamyona yüklenmiş. Kamyon izleri belli. Biz makinemizi arıyoruz ve hala bulamadık" dedi.

Vatandaşlardan Ali Kemik ise , "6 tonluk bir makine nasıl çalınır, arkadaşlar. Bu zamana kadar akümüz, mazotumuz,arabamız çalındı. Ama 6 tonluk bir makine nasıl çalınır. Önce bir şaka olduğunu düşündük. İnanmadık. Gittik baktık, gerçekten makine çalınmış. Yürüterek belli bir mesafe götürmüşler, sonra kamyona yükleyip götürüp gitmişler. Bu şimdiye kadar duyulmamış görülmemiş bir olaydır. Şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

6 tonluk iş makinesinin bulunması için güvenlik güçlerini çalışması ise sürüyor. (OKİ-

