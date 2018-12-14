6 teröristin kıstırıldığı bölgeye havadan destek



- Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığı, bölgeye helikopterlerle destek gönderildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığını açıklarken, bölgede askeri hareketlik dikkat çekti. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, terör örgütü PKK’ya yönelik Tunceli’nin bir çok noktasında operasyonu eş zamanlı olarak sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında teröristlerin saklandığı bazı sığınak ve mağaralar ise tespit edilerek imha ediliyor. Son 1 ay içerisinde 41 sığınak, mağara ve depo imha edilirken, devam eden operasyonlar kapsamında tahmini 6 teröristin bulunduğu bir mağara ise dün tespit edildi. Bunun üzerine dün akşam itibariyle o mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timleri operasyona çıktı. Operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı. Teröristlerin ele geçirilmesi için timlerin titiz bir şekilde operasyona devam ettiği öğrenildi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığından zaman zaman kalkan helikopterlerle bölgeye takviye yapılarak, havadan da desteklendiğini bildirildi.

Bu yıl Tunceli’de 106’sı ölü 117 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli’de bu yıl şuana kadar 3’ü kırmızı listede 106’sı ölü 117 terörist etkisiz hale getirildiği , 70 binden fazla mühimmat ele geçirildiği ve 160 sığınağın imha edildiği öğrenildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden 20’sinin terör arananlar listesinde kırmızı, turuncu ve gri kategoride yer aldığı başlarına toplam 18 milyon 600 bin TL ödül konulduğu bildirildi.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu’da, daha önce Tunceli’nin terörle mücadele başarı sıralamasında ilk sırada yer aldığını açıklamıştı. Yine Tunceli’de 2017 yılında ise 94’ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.

