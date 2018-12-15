6 teröristin kıstırıldığı bölgede operasyon sürüyor



- Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 teröristin kıstırıldığı bölgede operasyonun aralıksız ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Tunceli’de 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığını açıklamıştı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timlerinin, 6 teröristin kıstırıldığı Tunceli-Ovacık ilçesi arasında kırsal alandaki mağarada operasyonu titiz bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Havadan ve karadan desteklenen operasyon bölgesinde zaman zaman çatışma çıktığı öğrenildi. Timlerin teröristleri etkisiz hale getirmek ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için her türlü tedbiri alarak hareket ettiği bilgisi alındı. 2018 yılında 3’ü kırmızı listede, 106’sı ölü 117 teröristin etkisiz hale getirildiği Tunceli'de, son bir ay içerisinde birçok sığınak da imha edilmişti.

