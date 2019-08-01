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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
6 takla atan aracından sağ çıktı Haberi

6 takla atan aracından sağ çıktı Haberi

Takla atan otomobilden görüntü

Polis Fabrika Hastane Gesi Trol 

-Yaralı şoföre müdahale edilmesi
-Sedyeye bindirilmesi
-Ambulansa taşınması

( MERSİN ) - Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 kere takla atan otomobilinden yaralı olarak kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin-Adana Karayolu Huzurkent kavşağında meydana geldi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) bir fabrikada çalışan Mehmet Arsal (45), iş yerinden izin alıp, ailesini karşılamak için yola çıktı. Huzurkent kavşağına geldiği sırada yönetimindeki 33 P 2605 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybederek, takla atmaya başladı.
6 kere takla atan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durdu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Arsal, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kurtarıldı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan Arsal, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, şans eseri ağır yara almadan kurtulan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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