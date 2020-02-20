Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
6 suçtan aranan ve 16 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

6 suçtan aranan ve 16 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Aranan şahıs görüntülerdeki çocuklu kadın -ARŞİV

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Para Cezası Akalan Hapis Cezası Hırsız Yakalama Emri 


- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce bugün yapılan 'Şafak Operasyonu'nda hırsızlık suçlarından hakkında 6 adet yakalama emri olan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile birlikte 32 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama emri ve arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalanması için erken saatlerde operasyon düzenlendi.
49 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyona 52 ekip 120 polis katıldı.
Şafak operasyonunda hakkında 6 adet yakalama emri ile Trabzon, Rize, Kastamonu illerinde karışmış olduğu ikametlerden hırsızlık suçlarından toplamda 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2017 yılından bu yana firar olarak aranan S. K. isimli kadın, 2 ayrı suçtan toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. Ö., 2 ayrı suçtan toplamda 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. Ş., 2 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. A. isimli kadın, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. Ö., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B., 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 600 TL adli para cezası bulunan K. Ö., 4 ayrı suçtan aranan ve 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A., 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan B. K.ile birlikte haklarından Kayseri İcra İlamat Masalarınca 'Borçlunun Ödeme Yükümlülüğü İhlal' sucundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli para cezası bulunan 23 şahıs olmak üzere toplam 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Diyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç KazaDiyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç Kaza
Dağdan Yuvarlanan Kaya Evi YıktıDağdan Yuvarlanan Kaya Evi Yıktı
Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!
DEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada YakalandıDEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada Yakalandı
İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı