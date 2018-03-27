6 mahalle, 70 yıl sonra suya kavuştu...Köyler havadan görüntülendi

-Açılıştan detay

-Mahalleli ile röportaj

-Başkan Yılmaz'ın konuşması

-Köye ilk suyun verilmesi

-Evlerden su görüntüsü

-Genel görüntü



( SAMSUN -HD) SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde 70 yıldır içme suyuna hasret olan 6 mahalleye içme suyu bağladı. Vezirköprü’nün Sinop’a yakın Çorakdere, Conukderesi, Değirmenyanı, Kuzuderesi, Kuz ve Karaağaç Mahalleleri 70 yıldır içme suyuna hasret yaşıyordu. Mahalle halkı, su ihtiyacını bidonlarla taşıyarak gidermeye çalışıyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile birlikte ilçeye 23 bin 123 metre uzunluğunda şebeke ve ishale boru hattı döşedi. Yaklaşık 5 milyon TL’ye yakın tutan proje ile 6 mahalledeki 200 hanede yaşayan 700 kişinin su ihtiyacı bugün yapılan törenle giderilmiş oldu. Başkan Yılmaz: “Su yoksa hiçbir iş yoktur” Açılışta konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “SASKİ Genel Müdürlüğümüz, 2 yıldır 6 mahallemizde su ihtiyacı ile ilgili bir çalışma gerçekleştiriyor. Nihayet çalışmalar bugün itibariyle bitti. 5 milyon TL civarında para harcadık. Hane başına ise 25 bin TL para harcadık. Küçümsenmeyecek derecede bir hizmet gerçekleştirdik. Bu yaptığımız işleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız talimatlardan yapıyoruz. Bir yerde, ‘bizim suyumuz yok’ derlerse, sözün bittiği yerdir. Su yoksa hiçbir iş yoktur. Su yoksa temizlik, sağlık, İslamiyet ve hayat yoktur. Çünkü her şeye can veren sudur. Su olmadan olmaz. 2 elimiz kanda da olsa elimizi taşın altına koyuyoruz ve su ihtiyacını çözmeye çalışıyoruz. Biz bu hizmetleri, sizin hizmetkarınız olduğumuzu göstermek için yapıyoruz. Sizin başınıza kakmak için yapmıyoruz. Böbürlenmek için karşınızda değiliz. Sadece hayırlı olsun demek için buraya geldik. Bunun dışında başka eksikler de vardır. Bunları da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Yollarınızı da çok kısa bir sürede beton yol yapacağız” dedi.

“Önceden kurbağalı sulardan su içiyorduk” Köylerine 70 yıl sonra su gelmesinin mutluluğunu yaşayan köylüler de, “Buraya yerleşeli 50 sene oldu. Su yoktu. Gece yarısı kalkar, tepelerden kovalarla su getirirdik. Suların içinden kurbağalar düşerdi. Suları kurbağalı kurbağalı içerdik. Şimdiki günümüze şükür olsun. Susuz zamanlarımızda oradan buradan bulduğumuz su kaynaklarından taşımayla su getiriyorduk. Şu anda su sıkıntımız kalktı. 6 mahalle bu sudan faydalanacak. 700’den fazla kişi bu sudan istifade edecek. Bu suyu içen nesillerimiz, ileride devletimize milletimize hayırlı bir vatandaş olacak inşallah. Allah belediyemizden ve devletimizden razı olsun” diye konuştular. Törenin ardından mahalle meydanında bulunan temsili çeşmeden köyün ilk içme suyu akıtıldı.

