- 6. Kosova - Türkiye Sağlık Haftası Başladı

-doktorların ilk vizitesi

-doktorların kısa açıklamaları

-detay



( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE



- Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında işbirliğin daha ileriye taşınması ile iki ülke arasında sağlık alanında tecrübe teatisi amaçlı Kosova-Türkiye sağlık Haftası başkent Priştine’de başladı.

Kosova ile Türkiye Sağlık Bakanlıkları tarafından organize edilen sırasıyla 6’ıncı “Kosova -Türkiye Sağlık Haftası”nın başlaması nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

Priştine Devlet hastanesi olarak bilinen Kosova Üniversite Klinikleri Merkezi’nde (QKUK) başlayan Sağlık Haftası çerçevesinde 25 Türk uzman doktor, Kosovalı doktorlarla birlikte, farklı branşlarda bileşik ameliyatlar gerçekleştirecek. Kalp, beyin, çocuk cerrahları, kulak-burun, kadın doğum uzmanları ve diğer branşlardaki Türk uzman doktorların katılımıyla yapılan açılışta konuşan Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili, Kosova-Türkiye Sağlık Haftası organizasyonunun sağlık hizmetlerinde kalitenin artması ve sağlık personelin eğitimin güçlenmesinde etkili olacağını inandığını belirtti.

Desteklerinden dolayı Türkiye'y teşekkürlerini ifade eden Bakan İsmaili, son yıllarda Türkiye’de yapılan sağlık reformları sonuçlarının Kosova sağlığına da katkıda bulunacağını kaydetti.

Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili, Türk uzman doktorlarının, Kosova doktorları ile tecrübe paylaşımında bulunacaklarını sözlerine ekledi. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da Türkiye’nin sağlık alanında kat ettiği ilerlemeyi ve tecrübeyi dünyadaki dostlarınla paylaşmak için farklı ülkelerde Sağlık Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini hatırlatarak, “Geçtiğimiz yıllarda Kosova'daki Sağlık Haftalarında toplam 396 ameliyat ve bin 329 muayene gerçekleştirildi ve bin 256 sağlık personeli mesleki kapasite gelişimi eğitimi verdik” dedi.

6. Kosova- Türkiye Sağlık haftası Türkiye’nin en seçkin doktorlarından oluşan 26 kişilik heyetin muayene yanı sıra tecrübe ya da cihaz eksikliği nedeniyle yapılamayan ameliyatların gerçekleştirileceğini kaydeden Büyükelçi Sakar, Kosovalı sağlık personeline yerinde teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini vurguladı. Türk doktorlardan ilk vizite Açılışın ardından muayene ve ameliyatlar gerçekleştirmek üzere kliniklere dağılan Türk uzman doktorlar ilk vizitelerini gerçekleştirdi. Priştine Devlet Hastanesi Kalp Cerrahi Kliniği’nde hastalarla ilk temaslarda bulunan Prof. Dr. Korhan Erkanlı, Kosova- Türkiye Sağlık haftası için buraya geldiklerini belirterek, “Burada bizim 5’inci buluşmamız, daha önceden de yaklaşık 25’in üzerinde ameliyat yaptık ve 200’ün üzerinde tedavi amaçlı muayene gerçekleştirdik” ifadesini kullandı. Dr. Erkanlı bu sağlık haftasındaki amaçlarının yaklaşık her 2 tane yetişkin kalp ameliyatı, 1 tane de çocuk kalp ameliyatı yapmak olduğunu belirtti.

Türk doktorlara eşlik eden kalp Cerrahi Kliniği Müdürü Prof. Dr. Adem Gırbolari, sağlık alanında işbirliği içinde olmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bu sayede hastaların daha çabuk şifaya kavuşacaklarına inandığını kaydetti.

Kosova -Türkiye Sağlık Haftası’nın çok faydalı olacağını düşündüğünü belirten Dr. Bülent Cavit Yüksel de hem Kosovalılara hem soydaşlara olumlu katkılarda bulunacaklarını umduklarını söyledi.



Türkiye Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Arif Çetin de İHA’ya yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak bundan önce Kosova’da 5 Sağlık Haftası’nın gerçekleştirildiğini belirtti.

“Biz buraya 26 kişilik bir ekiple geldik. Bu ekibin içerisinde 6’ıncısı gerçekleştirilen Sağlık Haftası kapsamında kardiyoloji, erişkin kardiovaskülar cerrahi ve çocuk kardiovaskülar cerrahisi, erişkin ve çocuk kardiolojileri, genel cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, çocuk cerrahisi, jinekoloji, kadın doğum, üroloji, abdominal cerrahi, oftalmoloji gibi alanlarda Türk uzman doktorlar ameliyatlar yapacaklardır” şeklinde konuşan Çetin, diğer Sağlık Haftaları’na kıyasla bu kez Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da 5 gün sağlık taramasının yapılacağı belirtti.

Çetin, ilk defa bir ekibin Mamuşa’ya gönderileceğini, 1 kadın doğum hastalıkları uzmanı, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanının 5 gün boyunca Mamuşa’da faaliyet gerçekleştireceklerini, oraya ihtiyaç olabilecek ilaçları da Türkiye Sağlık Bakanlığından temin ederek getirdiklerini ve oradaki soydaşlarla kucaklaşacaklarını söyledi.



Sağlık Haftası 23 Haziran tarihine kadar sürecek.

