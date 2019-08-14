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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
6 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında

6 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında

- Araç kamerasından kaza anı detay görüntüsü

Acil Servis Araç Kamerası Kamera Şerit İhlali 112 Acil Servis 

-- Otomobil ile minibüsün çarpışma anı

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın seyir kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir’den Uluderbent Mahallesi'ne seyir halinde olan M.O. yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen İ.Y. idaresindeki 35 DOU 17 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü İ.Y. ile minibüste bulunan A.A., F.E., O.E., A.C., H.D. olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı araç kamerasında Öte yandan kaza anı yolda seyreden başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şerit ihlali yaptığı görülen otomobil, karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpışıyor. (HK-ÖND-NT-Y)
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