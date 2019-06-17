6 Kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

-Güvenlik önlemleri

-Özel hareket ve polisler

-Bina çatılarında keskin nişancılar

-Zanlıların adliyeye getirilmesi ve içeri alınması

-Genel ve detay görüntüler

-arşiv görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Geçtiğimiz cumartesi günü iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltında bulunan 2 şüpheli Siverek adliyesine sevk edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltında bulunan 6 kişi 2’si alınan ifadeleri sonrasında Siverek adliyesine sevk edilerek, mahkemeye çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle zırhlı araçla adliyeye getirilen zanlıların yaralı olduğu gözlendi. Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan gelen Jandarma Özel Hareket ile Çevik Kuvvet polisleri İlçe merkezi ile Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Adliye çevresindeki yüksek binalara konuşturulan keskin nişancılar herhangi bir olumsuzluk karşısında eli tetikte nöbet tuttu. Gözaltında bulunan ve Hastanede tedavileri süren diğer zanlılarında, işlemleri ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

