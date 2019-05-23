6 kentte 16 kişiyi dolandıran şahıslar jandarmadan kaçamadı Haberi

-Şahısların adliyeden çıkarılmaları

-Ele geçirilenler



( DENİZLİ )- Ege Bölgesi'ni yaklaşık 300 bin TL dolandıran şahıslar yakalandı- Kore gazisinin evinin soyulması olayı aydınlatıldı DENİZLİ



- Denizli başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki 6 kentte 16 kişiyi evlerine girerek yada telefon üzerinden yaklaşık 300 bin TL dolandıran ve soygun yapan iki şahıs jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı takip ile yakalandı. Şahısların Kore gazisinin de evine yardım etmek bahanesiyle girip 20 bin TL ve altın çaldıkları belirlendi. Denizli, İzmir, Muğla, Isparta ve Uşak’ta toplam 16 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takip neticesinde yakalandı. Şahısların Ege Bölgesi’nde ki kentlerde yaşayan vatandaşları hedef olarak seçtikleri ardından ise 2 farklı yöntem kullanarak dolandırdıkları belirlendi. İki şüphelinin telefon üzerinden kendilerini savcı yada hakim gibi tanıtarak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilirken aynı zamanda bir başka yöntemlerinin ise yaşlı vatandaşların evlerine giderek kendilerini Kaymakamlık görevlileri gibi tanıtıp yardım bahanesi ile girdikleri evleri soydukları kaydedildi. Şahısların bu iki farklı yöntem ile İzmir de 5, Isparta ve Denizli de 4, Muğla, Aydın ve Uşak da birer kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandırıp ve soyan O.B., (44), R.E., (35) isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Şahısların Kore gazisini evini soydukları da ortaya çıktı! Şahıslar, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) ve eşi Ayşe Atagün (81), evlerine gidip kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtarak yardım etme bahanesiyle çiftin 20 bin TL'si ile bir miktar ziynet eşyasının çalınması olayının da failleri oldukları ortaya çıktı. O.B., (44), R.E., (35) isimli şahısların tıpkı Atagün çifti gibi 15 yaşlı vatandaşı da aynı yöntem yada telefon üzerinden dolandırdıkları aktarıldı. “Şahısların üzerinden 60 bin TL’ye yakın para ve uyuşturucu çıktı” Ekipleri takibe aldıktan sonra operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri şahısları Uşak da kullandıkları araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst ve araç aramasında ise dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 30 bin TL nakit para, 25 bin TL değerinde altın ve euro ile 150 gram esrar ve 20 gram eroin ele geçirildi. Şahıslar Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler. Yakalanan iki şahıs ile birlikte 16 faili meçhul dolandırıcılık ve soygun olayı aydınlatılırken, zanlıların akşam saatlerinde mahkeme sevk edilmeleri bekleniyor. Öte yandan, şahıslar adliye girişinde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

