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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı

6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı

arşiv görüntüler

( RİZE ) RİZE

Avcılık 


- Rize’de 6. Kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı. 12 Kasım'da Rize Merkez’de bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin bir süre önce ifadesi alınan Emine H. , olayda kusuru olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.
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