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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler

Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Gazi Mahallesi Sağlık Ekipleri 

-- Polis ekiplerinden görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Gürpınar sokak üzerinde meydana gelen olayda İ.Ç. (51), 6. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ev ve bahçede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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