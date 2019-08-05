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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
6 Katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

6 Katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

- Yangın yerinden görüntü

Çatı Katı Polis Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatı katındaki daire içinde maddi hasar meydana geldi. Yangın akşam 18.50 sıralarında Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre memleketleri Kastamonu'ya giden M.A. ve ailesinin yaşadığı 6 katlı binanın çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin çatıyı sardığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan çatı katındaki dairenin büyük hasar gördüğü olayda yaralanan olmazken polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. (GY-
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