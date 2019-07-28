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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
6 katlı binanın çatısı alev alev yandı Haberi

6 katlı binanın çatısı alev alev yandı Haberi

- Alevlerden detaylar

Çatı Katı Trol 

-- Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da 6 katlı binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Saatlerce söndürülemeyen yangında binanın çatısı kül oldu. Edinilen bilgilere göre yangın saat 12:00 sıralarında Merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesinde 6 katlı bir binanın çatı kısmında çıktı. Alevler bir anda binanın üst kısmının tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden yangın alt katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken binanın üst katı ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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