6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da 6 katlı binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Saatlerce söndürülemeyen yangında binanın çatısı kül oldu. Edinilen bilgilere göre yangın saat 12:00 sıralarında Merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesinde 6 katlı bir binanın çatı kısmında çıktı. Alevler bir anda binanın üst kısmının tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden yangın alt katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken binanın üst katı ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

