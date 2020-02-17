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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
6 katlı apartmanın çatısında maç keyfi İzle

6 katlı apartmanın çatısında maç keyfi İzle

-Çatı üstündeki vatandaşlardan detay

Deprem Afad Amatör Lig Amatör 

--Maçtan detay
--Gol sonrası ve maç sonu sevinç

( BİLECİK )- Ölümü hiçe sayan 2 arkadaşın maç keyfi BİLECİK

- Bilecik'te oynanan bir amatör lig maçında 6 katlı apartmanın çatısında sanki tribün deymiş gibi maç seyrettiler. Bilecik 1. Amatör Lig’de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu maçı Bilecikspor 70'inci dakika buldduğu golle 1-0 kazandı. Stadın depreme uygun olmaması sebebiyle sadece portatif tribün ev sahibi ekibin taraftarlarına tahsis edilirken, maça yarım saat kala tribün hınca hınç doldu. Stada giremeyen 2 vatandaş stadı gören 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak, maçı 90 dakika izlediler. Arada ayakta durmaktan yorulan iki kişi çatıda ki asansör çıkıntısına oturarak dinlendi. İki kafadarın çatıda maç keyfi 90 dakikanın ardından kazasız bir şekilde son buldu. (CKT-
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