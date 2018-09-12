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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
6 katlı apartmanın çatısı alev alev böyle yandı Video

6 katlı apartmanın çatısı alev alev böyle yandı Video

Yanan binadan görüntü

Yarış Nadan Yangın Yeri Yükselen Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bulunan altı katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı. Binadan yükselen alevleri gören mahalleli, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için adeta zamana karşı yarıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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