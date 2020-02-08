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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
6 katlı apartmanda yangın paniği... 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı

6 katlı apartmanda yangın paniği... 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı

yangından detaylar

Yangın Paniği Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-tedavi altına alınan çocuklar ve anneleri
-olay yeri detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 6 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangın nedeniyle çıkan dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Apartmanı saran dumanlar nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtarırken, 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanarbaşı Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında evde kimsenin bulunmadığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumanların sardığı binada can pazarı Kısa sürede tüm binayı saran duman nedeniyle apartmanda vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, kurtarılan 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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