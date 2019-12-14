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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'ne doğru - HATAY

6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'ne doğru - HATAY

- Festivalin tanıtım toplantısından görüntüler - Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in konuşması6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'ne doğruHATAY (AA) - Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nin öncesi değerlendirmede bulundu.Keskin, Dörtyol İlk Kurşun Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında bu yıl 6'ncısı organize edilen festivalin 2013'ten bu yana gerçekleştirildiğini hatırlattı.Başkan Keskin, narenciyeyi tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.Dört gün sürecek festivalde çeşitli sanatçılar yer alacak.

Bild Basın Toplantısı Toplantı Festival 

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