6 gündür kayıp Eylül ile ilgili bakanlıktan açıklama Haberi

- İçişleri Bakanlığı 6 gündür kayıp Eylül ile ilgili “Konu aydınlatıldı” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine basın mensuplarına açıklama yapan baba İbrahim Yağlıkara, “Şuan bir bilgi yok” dedi.

Öte yandan olay yerine Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer olay yerine geldi. Kayıp Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum’dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır" açıklaması sonrası basın mensuplarına konuştu.

Baba Yağlıkara, "Şu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk önce bana gelir. Binbaşı bizzat 'ben kendim bilgilendireceğim sana' dedi.

Böyle bir şey yok şu an. Güzel bir haber bekliyoruz. Hayırlı bir haber olacak. İnşallah hepimiz birden güleceğiz" dedi.

Ayrıca, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer köye gelerek, konuya ilişkin Ankara Valiliğinin açıklama yapacağını belirtti.

Tuncer daha sonra baba İbrahim Yağlıkara ve ailesi ile görüştü.