Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
6 gündür kayıp Eylül ile ilgili bakanlıktan açıklama Haberi

6 gündür kayıp Eylül ile ilgili bakanlıktan açıklama Haberi

Babanın açıklaması

Kayıp Çocuk Bakanlık Allah Basın Mensupları 

-Kaymakamdan görüntü
-Genel detay

( ANKARA )- İçişleri Bakanlığı: “Konu aydınlatıldı”- Eylül’ün babası İbrahim Yağlıkara: “Şu an bir bilgi yok”- Açıklamalar üzerine Kaymakam olay yerine geldi ANKARA

- İçişleri Bakanlığı 6 gündür kayıp Eylül ile ilgili “Konu aydınlatıldı” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine basın mensuplarına açıklama yapan baba İbrahim Yağlıkara, “Şuan bir bilgi yok” dedi.
Öte yandan olay yerine Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer olay yerine geldi. Kayıp Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum’dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır" açıklaması sonrası basın mensuplarına konuştu.
Baba Yağlıkara, "Şu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk önce bana gelir. Binbaşı bizzat 'ben kendim bilgilendireceğim sana' dedi.
Böyle bir şey yok şu an. Güzel bir haber bekliyoruz. Hayırlı bir haber olacak. İnşallah hepimiz birden güleceğiz" dedi.
Ayrıca, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer köye gelerek, konuya ilişkin Ankara Valiliğinin açıklama yapacağını belirtti.
Tuncer daha sonra baba İbrahim Yağlıkara ve ailesi ile görüştü.
İlgili Foto Galeriler
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı