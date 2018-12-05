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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
6 gün önce kaybolan kişi aranıyor - TOKAT Haberi

6 gün önce kaybolan kişi aranıyor - TOKAT Haberi



: - Arama çalışmalarından görüntüler - AFAD ekiplerinin havuzda arama yapması - Arama çalışmalarından detaylar Tokat 'ta 6 gün önce kaybolan kişi aranıyorTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde, kendisinden 6 gündür haber alınamayan İsmail Akgül'ü arama çalışmaları devam ediyor.İlçeye bağlı Çayır köyünde, bir çocuk babası 34 yaşındaki kaportacı İsmail Akgül'e ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Geçen cuma günü öğle saatlerinde köy yakınlarına otomobilini bıraktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Akgül'ün bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.Köylülerin de katıldığı çalışmalarda, arama köpekleriyle arazi taranıyor. Çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.Çayır köyü muhtarı Kadir Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp İsmail Akgül'ün bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Muhtar Kadir Akgül, şu bilgileri verdi:"Zile'de oturuyordu. Sanayide kaporta üzerine dükkanı vardı. Durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Otomobilini tarlada bulduk. AFAD, jandarma ve köylüler arıyoruz. Arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşamadık. Aracında da hiçbir şey bulunmadı. Kontak anahtarını dahi bırakmış, öyle gitmiş. Cuma günü babası ile telefonda görüşmüş. Babası 'sorunun var mı' diye sormuş. Babasına 'bir araba yakalandı' demiş."

Jandarma Köpek Akalan Muhabir Bulduk 

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