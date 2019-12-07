6. Geleneksel Hamsi Festivali'nde öğrenciler 1 ton hamsi yedi

-Rektör ızgara başında

-Öğrencilerden kısa açıklamalar



( SİNOP )- 6. Geleneksel Hamsi Festivali'nde öğrenciler eğlenceye doydu SİNOP



- Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği’nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu. Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen '6. Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ikram edildi. Şölene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve 2 binin üzerinde öğrenci katıldı.

Şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek öğrencilere ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi. Sınav öncesi öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla düzenlenen şenliğin, geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



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