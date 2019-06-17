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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
6 bin voltluk elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

6 bin voltluk elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Hastane önü

Hastane Elektrik Akımı Elektrik Hattı 

-İşçinin yakınlarının feryadı
-Ambulans görüntüsü
-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ )- Hasan Karpuz’un yakınları, ‘Hasan’ım nerede?” diyerek gözyaşları döktü KAHRAMANMARAŞ

- Afşin Elbistan'da bir elektrik firmasının işlettiği kömür sahasında yaşanan olayda yaklaşık 6 bin voltluk elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik firmasının işlettiği kömür sahasında çalışan 32 yaşındaki Hasan Karpuz isimli işçi, kömür çıkarmada kullanılan ve bager olarak adlandırılan kazıcı makinelerin elektrik hattının geçtiği trafodaki çantasını almak isterken yaklaşık 6 bin voltluk akıma kapıldı. Akıma kapılan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karpuz, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Olayı öğrenip hastaneye akın eden aile fertleri ve mesai arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Karpuz’un yakınları, ‘Hasan’ım nerede?” diyerek gözyaşları döktü. Afşin ilçesine bağlı Çobanbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Hasan Karpuz’un cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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