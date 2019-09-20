Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı Haberi

6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı Haberi

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Trol 

-hırsızlık anı

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus çarşısında bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kadın, Metin Gürnayak’tan çocuklarına altın kolye almak istediğini belirterek, kolyelerin altın ayarına bakmak için teraziye koymasını ve kontrol etmesini istedi. O sırada hırsız kadın altın kolyeleri teker teker sakin bir şekilde cebine koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının soğukkanlı olması dikkat çekti.Kuyumcu Metin Gürnayak, "Müşteri bayan girdi ama hiç hırsız görüntüsü yoktu, çocuk için kolye almak istediğini söyledi.

Altını teraziye koydum. Beğenmediğini söyledi, diğerine bakmak istedi. 2 veya daha fazlasını aldığını hissettim, arkasından gittim ama yetişemedim. Güvenlik kameralarına baktığımızda aldığını gördük" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İstanbulda Fuhuş Operasyonuİstanbulda Fuhuş Operasyonu
Sevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye MüebbetSevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye Müebbet
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı