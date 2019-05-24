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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
6 bin 500 Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti

6 bin 500 Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti

Çadırda bekleyen Suriyeliler

Online Bild Yurt Dışı 

-Suriyelilerin görüntüsü
-Ülkelerine giden Suriyeliler
-Çocuklara aşı yapılması
-röportajlar

( KİLİS ) KİLİS

- Türkiye’nin dört bir tarafından Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 6 bin 500 Suriyeli, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti. Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere Ramazan bayramını yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izni ile çoğunlukla Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Aktarin kasabalarına gidiyor. Bu sabah itibariyle Kilis’ten 6 bin 500 civarında Suriyeli ülkesine gitti. Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkış işlemlerinin ardından tahsis edilen otobüsler ile Suriye’ye geçmeye başladılar. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi.
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