6 aylık hamile kadının amcası tarafından dövüldüğü iddiası Haberi

-Sağlık ekiplerinin darp gören kadına ilk muayenesi

-Saniye Yıldız’ın polisler ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilişi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 6 aylık hamile olan Saniye Yıldız (22) iddialara göre kendisinden para isteyen amcası V.G. tarafından sokak ortasında darp edildi. Polis ekipleri, yeğenini darp ettikten sonra kaçan amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Beşiktaş’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan 6 aylık hamile Saniye Yıldız (22), yolda amcası V.G. ile karşılaştı. Yıldız’ı gören amca V.G., yeğeninden para istedi. Yeğen Yıldız, para vermeyince amca V.G. tarafından darp edildi. İddialara göre yeğenine tekme ve tokat atan amca V.G., yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldız’ı kontrol etti. Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yeğenini darp eden amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

