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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- 6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu Haberi

- 6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu Haberi

Türbeden detaylar

Restorasyon Revak Mimari Padişah Serzeniş 

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın türbeyi incelemesi ve röp.

( BURSA ) BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Yıldırım Bayezid Türbesi, ilk günkü ihtişamına kavuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel miras yatırımları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan sultan külliyelerinden biri olan Yıldırım Külliyesi bünyesinde yer alan Osmanlı'nın 4'üncü Padişahı Yıldırım Bayezid'e ait türbedeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimari tarihine, ilk revaklı türbe olarak geçen eserin çatısından zeminine, duvar süslemelerinden kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesine kadar tüm çalışmalar aslına uygun olarak yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği türbeyi ziyaret ederek, beraberindeki Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa'nın Osmanlı'yı doğuran ve ilk 6 padişaha ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan bir kent olduğunu hatırlatan Aktaş, Bursa'nın tarihi kimliğini öne çıkaran çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Yıldırım Külliyesi bünyesindeki Yıldırım Bayezid türbesindeki çalışmaların artık son aşamaya geldiğini dile getiren Aktaş, "Yıldırım Bayezid öldüğü zaman ilk önce Akşehir’de gömülmüş, daha sonra oğlu Musa Çelebi naaşını Bursa’ya getirtmiştir. Türbe, önündeki revakıyla, daha sonra yapılan revaklı Osmanlı türbelerinin öncüsü olmuştur. Bu türbe Osmanlı mimari tarihine, ilk revaklı türbe olarak geçmiştir. Proje kapsamında türbe duvarları onarılarak güçlendirildi. Çatı kurşun kaplaması ve revak kısmı zemin kaplaması yenilendi. Türbe içinde ve revakta yer alan kalem işi süslemelerin ihyası yapıldı. Kapı ve pencere doğramaları aslına uygun olarak onarıldı. Uzun süre kapalı olması nedeniyle bazı serzenişler oluyordu. Ancak artık çalışmaları tamamladık. Kasım ayı başında ziyarete açıyoruz. Türbe, Bursa'mıza ve ecdadımıza yakışır hale getirildi" diye konuştu.
(AF-Y)
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