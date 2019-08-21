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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - ESKİŞEHİR

6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - ESKİŞEHİR

- Kaza bölgesinden detaylar - Yaralının tırdan çıkartılması - Olay yerinden görüntüler - Ankara yolunda meydana gelen kazada, araçlardan ikisinde sıkışan sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de 3'ü tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Eskişehir - Ankara kara yolunun Hava Müzesi mevkisinde, Ayşe Gülbahar Yetmez idaresindeki 06 AB 243 plakalı otomobil ile Metehan Özdemir'in kullandığı 26 YD 079 plakalı kamyon ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 26 UN 099 plakalı otomobil çarpıştı.Mehmet Çoğultuğ yönetimindeki 47 PL 167 plakalı, Muharrem Çoğultuğ'un kullandığı 21 LB 432 plakalı, Hüseyin Gültekin idaresindeki 14 EB 286 plakalı tırlar da kazaya karıştı.Araçlarında sıkışarak yaralanan tır sürücüleri Mehmet Çoğultuğ ve amcasının oğlu Muharrem Çoğultuğ, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Trafik Kazası Bild Gesi Sağlık Ekipleri 

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