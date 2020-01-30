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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
6.8'lik depremde hayvanların panik anları böyle görüntülendi

6.8'lik depremde hayvanların panik anları böyle görüntülendi

-Güvenlik kamerası-

Deprem Büyükbaş Hayvanlar Kamera Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-hayvanların koşuşturması

( MALATYA ) MALATYA

- Elazığ depreminde Malatya'da bulunan bir hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanların panik anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı Elazığ’ın Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Malatya'nın Yazıhan ilçe kırsalında bulunan bir çiftlikteki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremin olduğu akşam saat 08.55 sıralarında hayvanların çit ile çevrili barınakların içerisinde panik ve bilinçsizce koşmaları ve yaşadıkları huzursuzluk yer aldı.
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