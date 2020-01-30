6,8'lik deprem minarenin ‘Kubbe Alemi’ni yıktı

-caminin yıkılan kısmında tedbir alınması

-mahalle sakininden röp



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Beyzade Efendi Camisi'nin minare kısmında bulunan ‘Kubbe Alemi’ yıkıldı. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından hasarlı binaların tespiti yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Caminin minare kısmında bulunan ‘Kubbe Alemi’ de depremden dolayı yıkıldı. Caminin etrafında güvenlik önlemi alındı. Burada yaşayan mahalle sakinlerinden Faik Erdim, “Bizim camimizin minarenin üst kısmı yıkıldı. Camimiz yol kenarında bulunuyor o yüzden tehlike arz ediyor. Minarenin üst tarafının yapılması gerekiyor. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Caminin minaresi depremden dolayı yıkıldı. Vatandaşlarımız akşamları camilerde bulunuyor yoğun bir şekilde gidip geldikleri için tehlike arz ediyor. Biran önce buranın yapılmasını yetkililerden istiyoruz” dedi.

(MK-HİV-



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