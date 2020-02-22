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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
593 gündür kayıp olan Evrim’in annesinden önemli iddia İzle

593 gündür kayıp olan Evrim’in annesinden önemli iddia İzle

Evrim’in annesi Dilek Atış’ın yeni doğan bebeğini beşikte sallaması

Adli Kontrol Jandarma Kız Çocuğu Kış Mevsimi Hayvancılık 

-Anne Dilek Atış ile röp.
-Baba Burhan Atış ile röp.
-Babaanne Sati Atış ile röp.
-Köyden detaylar
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde 593 gündür kayıp olan Evrim Atış’ın annesi Dilek Atış, çocuğunun kaçırılmış olabileceğini iddia etti. Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3.5 yaşındaki kızları Evrim Atış 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda anne Dilek Atış’ın iddiasına göre, kardeşinin yanına bıraktığı kızını kısa bir süre sonra döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri aylarca süren arama çalışması yaptı. 23 Temmuz 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim’in kardeş oldu 2 çocuk annesi Dilek Atış, 4 ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. İki kız çocuğundan sonra bir erkek evladı olan anne Atış, gününü bebeğinin bakımı ve ev işleri ile geçiriyor. Köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan aile kış mevsiminin ardından yaylaya çıkmaya hazırlanıyor. Evrim’in kaçırıldı iddiası Evrim’in kayıp olmasının ardından sır perdesi henüz aralanamazken anne Atış, önemli iddialarda bulunarak, “Ben kaçırıldığını düşünüyorum. Normalde kaybolmuş olsa çoktan bulunurdu. Her yer arandı, hiçbir şey bulunmadı. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa yavrumu geri getirsinler” dedi.
Kızını çok özlediğini ifade eden anne Atış, “Rüyama girse başka bir şey istemem. Önceden rüyama giriyordu, şimdi hiç girmiyor. Tek umudum yavrumun bulunması. İnşallah bulunur, eğer sesimi duyuyorlarsa lütfen yavrumu geri getirsinler. Tek isteğim yavrumun geri getirilmesi” diye konuştu.
Baba Atış: “Yavrumun bulunmasını istiyorum” Köyde kimse ile düşmanlığı bulunmadığını ifade eden baba Ateş, “Yavrumun bulunmasını istiyorum. Kaybolalı İki sene olacak. Beni köyde kime sorarsanız sorun herkes tanır. Benim ne düşmanım olacak? Ama varmış işte bilemiyorum. Dostumun, düşmanımın bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Evrim’in babaannesi Sati Ateş ise zor günler geçirdiklerini belirterek şu şekilde konuştu: “Evrim’den yaklaşık 2 yıl olacak haber yok. Günlerimiz çok zor geçiyor, çaresizce bekliyoruz. Evrim’in bir kardeşi oldu. Çocuğuma ‘yavrum unut diyorum’ hiç unutamıyor”
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