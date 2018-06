59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programı açıklandı

-Arşiv Nasreddin Hocanın şenliğe davet edilmesi

- Bu yıl yapılacak şenliklerde temsili hocalık görevini, ünlü sanatçı Metin Şentürk üstlenirken, etkinlikler kapsamında Kıraç, Manuş Baba, Fettah Can, Derya Uluğ, İlyas Yalçıntaş, Ferhat Göçer konserleri yer alacak. 5-10 Temmuz Nasreddin Hoca Şenliği programı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yapılan basın toplantısında açıklandı. Bu yılki 59’uncu Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hocayı ünlü sanatçı Metin Şentürk canlandıracak. Şenlik programına göre, çocuk ve büyükler için tiyatrolar ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sergilenecek. Konserler bölümünde ise Kıraç, Manuş Baba, Fettah Can, Derya Uluğ, İlyas Yalçıntaş, Ferhat Göçer konserleri yer alacak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı basın toplantısında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Nasreddin Hoca Şenliklerinin 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu yılki 59. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliğimizde temsili Nasreddin Hocamız ünlü sanatçı Metin Şentürk olacak. Engelli kardeşlerimizle böyle bir proje yapıp farkındalık oluşturalım diye böyle bir düşüncemiz olmuştur. Metin Şentürk Beye bu konuyu ilettiğimizde sağ olsun çok büyük bir memnuniyetle teklifimizi kabul etti ‘gurur duyarım Nasreddin Hoca’mızı temsil etmek bana bir kıvanç kaynağıdır’ dedi.

Şenliğimiz yine her zaman olduğu gibi Akşehir Gölü’ne maya çalmasıyla törenimizle başlayacak. Nasreddin Hoca’mızı şenliğe çağrı bölümümüz var, resmi açılış törenimiz var. Şenlik içerisinde her zaman olduğu gibi çocuklarımız için 5 gün boyunca tiyatrolar var, yetişkinler için 2 adet tiyatromuz bulunmaktadır. Çeşitli sanatsal atölye çalışmaları, sergiler, sıra yarenleri gösterilerimiz olacak. Bu yıl özellikle halkımızdan gelen istekler doğrultusunda ki zaman zaman yaptığımız anketlerde konser konusuna biraz daha ağırlık vermemiz olduğu gözlemlendi. Bizlerde bunu dikkate alarak bu yıl 6 gün 6 sanatçımızla konser düzenleyeceğiz. Kıraç, Manuş Baba, Fettah Can, Derya Uluğ, İlyas Yalçıntaş, Ferhat Göçer şenliklerimizde sahne alacak. Yine yurt dışından gelecek halk oyunlarına büyük bir önem verdik. Onlarda şenliğimize renk katıyor. Bu yıl 11 ülkeden halk oyunu ekibi katılım sağlayacak. 11 ülkemizi sıralayacak olursak Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, Meksika, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Endonezya, Kuzey Osetya, Ürdün ülkeleri katılım sağlayacaktır. Yerli halk oyunlarımızda bu yıl aramızda olacaklar. Başta “Akşehirspor Halk Oyunları ekimiz olmak üzere Mamak Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Silifke Türkmen Derneği, Edirne Anadolu Folklor Vakfı, Aydın Efeler Gençlik Spor Kulübü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Buca Balkan Göçmenleri Derneği yerli halk oyunları olarak inşallah Akşehir’imizde Nasreddin Hoca Şenliklerinde bizleri yalnız bırakmayacaklar. Eşeğe ters binme, Eşeğe düz binme yarışmaları, En güzel Eşek gözü yarışmaları, trap atışı yarışmalarımız yapılacak. Her zaman olduğu gibi Uluslararası Fotoğraf Yarışması ve Uluslararası karikatür yarışmalarımızın sonuçlanması devam ediyor ve ilk günlerde açıklanmasıyla birlikte ödülleri takdim edilecektir. Fotoğraf yarışmasında 38 ülkeden 2 bin 836 eserle 778 fotoğraf sanatçısı bu yarışmaya katıldı.

Bu gerçekten bizi oldukça memnun etmiştir. Karikatür alanında 75 ülkeden 1280 eserle 701 karikatür sanatçısı katılmış buda gerçekten Akşehir’imizdeki bu şenliklere uluslararası boyutta güzel bir şekilde yankı bulduğunu ilgi gördüğünü ben göstermektedir. İnşallah Akşehirli hemşerilerimizin beklentilerine cevap verecek nitelikte, Akşehir’i ve Nasreddin Hocayı ulusal ve uluslararası bazda hatırlatacak, bir şenlik oluşturmaya gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hocamızı ve Akşehirimizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum” dedi.