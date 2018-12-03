Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
59 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR Haberi

59 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR Haberi

- Göçmenlerin botunun denizdeki seyri - Botun durdurulması ve göçmenlerin indirilmesi İzmir 'de 59 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili Salihleraltı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik şişme bot içerisinde 9'u çocuk, 4'ü kadın 20 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.Ekipler, Çeşme ilçesi Uçburun önlerinde de bir lastik botu durdurdu. Lastik botta 31 Filistin, 8 Suriye uyruklu olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Nani 

İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı