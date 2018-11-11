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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
59 düzensiz göçmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - KAYSERİ

59 düzensiz göçmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - KAYSERİ

- Hastaneden detaylar - Hastaneye getirilen göçmenlerden detaylar - Acil servisten detay Kayseri 'de 59 düzensiz göçmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de geri gönderme merkezindeki 59 düzensiz göçmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi yakınlarında bulunan geri gönderme merkezindeki düzensiz göçmenler, yemekten sonra karın ağrısı yaşadı.Durumun bildirilmesi üzerine geri gönderme merkezine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Merkezde bulunan 59 kişi, ilk müdahalenin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Öte yandan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, olayla ilgili araştırmanın yapıldığını bildirdi.

İlk Müdahale Gıda Zehirlenmesi Hastane Sağlık Ekibi Karın Ağrısı 

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