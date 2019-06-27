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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
58 metre ve 15 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanatları 262 metrelik gemiyle taşındı İzle

58 metre ve 15 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanatları 262 metrelik gemiyle taşındı İzle

Geminin geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Rüzgar Türbini Akkale 


- 58 metre ve 15 ton ağırlığındaki dev rüzgâr türbini kanatları taşıyan 266 metrelik gemi Çanakkale boğazından geçti. Her biri 58 metre ve 15 ton ağırlığında olan dev rüzgar türbini kanatları taşıyan 262 metre boyundaki Yamatai isimli gemi Çanakkale boğazından geçti 36 millik boğaz geçişini 4 saatte tamamlayan gemi türbin kanatlarını Malta’dan Ukrayna’ya götürüyor.
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