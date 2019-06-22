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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
58 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR

58 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR

- Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenlerin görüntüleri Balıkesir 'de 58 düzensiz göçmen yakalandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 58 düzensiz göçmen yakalandı.Çıplak Ada açıklarından şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından fark edildi.Bunun üzerine hareket geçen ekipler, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı.Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tıbbi Malzeme Akalan Nani 

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