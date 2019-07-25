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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
57 suçtan araması bulunan 'Suç Makinesi' yakalandı

57 suçtan araması bulunan 'Suç Makinesi' yakalandı

Operasyon anı

Türkü Bar Kimlik Numarası Akalan 

-Kelepçelenmesi
-Götürülmesi

( ANKARA ) 57 suçtan araması bulunan "Suç Makinesi" yakalandı- 57 suçtan aranması bulunan suç makinesi yakalandı- Suç makinesi tanınmamak için Faceup uygulamasını kullanıyordu- 'Faceup' operasyonu yapıldı ANKARA

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 57 suçtan aranan Uğur E. ‘Faceup’ adı verilen operasyonla zaafı olduğu türkü barda kıskıvrak yakalandı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğünün bir türkü bara yaptığı operasyonda 2 yıldır 57 suçtan aranan Uğur E. ‘Faceup adı verilen operasyonla zaafı olduğu Türkü barda kıskıvrak yakalandı. Farklı illerden yüzlerce kişiyi dolandıran Uğur E. internette satış ilanı vererek mağdurların aramasını bekliyor ve bu şekilde iletişime geçtiği mağdurların telefonda güvenini kazanarak ikna ediyor, sonrasında malzeme gönderme konusunda anlaşıp kendi hesabına mağdurlar tarafından parayı yattırıp ve malzemeyi göndermiyordu. Mağdurların arasında asker ve emniyet personellerin olması da dikkat çekti. Polis ekiplerince yakalandığı sırada üzerinde kimlik bulunmayan Uğur E. kardeşinin ismini ve tc kimlik numarasını veren şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yakalandığı sırada “ Ben bekçilik yapıyorum ekmeğimin peşindeyim, benim hiç aranmam yok, ben suçsuzum ne yapıyım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım” diye konuşması dikkat çekti.
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